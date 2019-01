Il seggiolino anti-abbandono bimbi diventa obbligatorio

Dal 27 ottobre entra in vigore la legge n. 117 che prevede l'obbligo di installazione di un dispositivo di allarme per prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli chiusi, le cui caratteristiche tecniche e funzionali saranno definite da un decreto ministeriale.

Tenendo conto dei tempi tecnici, questo obbligo scatterà non prima del 2019 ed interesserà tutti i veicoli immatricolati in Italia o all'estero solo se condotti da residenti in Italia.

La legge prevede idonee Campagne di informazione e sensibilizzazione per il triennio 2019-2021 a cura del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture e del Ministero della Salute che spiegheranno bene obblighi e modalità di utilizzo.

