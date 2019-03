Mail e telefono unici per accedere ai servizi sociali e socio-sanitari

È 051 2197878 il nuovo numero telefonico unico per accedere ai servizi sociali e socio-sanitari del Comune di Bologna; sportellosocialebologna@comune.bologna.it è invece la nuova mail unica. Lo rende noto Palazzo D'Accursio.

Tutti coloro che non sono già in carico ai servizi e vogliono avere informazioni sui servizi sociali e socio-sanitari (anziani, disabili, famiglie con minori, adulti in difficoltà) potranno chiamare il nuovo numero 051 2197878 che risponde: dal lunedì al venerdì mattina dalle 9 alle 13, nei pomeriggi di lunedì e venerdì dalle 13,30 alle 16 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 13,30 alle 17,30. È inoltre stata attivata una mail unica di accesso sportellosocialebologna@comune.bologna.it. Queste due nuove modalità semplificheranno l'accesso alla prima richiesta di informazioni.

Per tutti coloro che invece sono già in carico ai servizi e hanno: necessità di contattare il proprio operatore per questioni inerenti il percorso di presa in carico, accordarsi per consegnare documenti, prendere o disdire appuntamenti, sono attivi, come sempre, i numeri telefonici e le caselle e-mail dei Servizi Sociali Territoriali dei sei Quartieri consultabili su www.comune.bologna.it/sportellosociale.

Per avere informazioni è sempre possibile consultare il sito www.comune.bologna.it, iscriversi alle newsletter o seguire il profilo facebook degli Sportelli sociali.