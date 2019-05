Domenica prossima, 26 maggio, in occasione dell'edizione 2019 della StraBologna, i partecipanti alla manifestazione podistica potranno circolare gratuitamente sull'intero servizio di trasporto pubblico Tper di Bologna e provincia dall'inizio del servizio fino alle ore 14. Per accedere alle agevolazioni, per i partecipanti sarà sufficiente esibire, ai verificatori di titoli di viaggio, il pettorale attestante l'avvenuta iscrizione alla manifestazione.

Durante lo svolgimento della StraBologna, domenica, dalle ore 10 alle ore 13 circa, le linee di bus saranno interessate da variazioni di percorso per la chiusura al traffico di alcune vie del centro. Le chiusure sono suddivise in tre fasi temporali.

Strabologna 2019: deviazioni bus Tper, prima fase

Dalle ore 10.00 alle ore 11.30 circa le seguenti linee devieranno dal perocorso originale

Linea 11 direzione Ponticella/Corelli: ... via Matteotti v.le Masini v.le Berti Pichat v.le Filopanti v.le Ercolani via Mazzini via Masi via Masi... . Direzione Bertalia/rot. Giardini: ... via Dante v.le Carducci v.le Ercolani v.le Filopanti v.le Berti Pichat v.le Masini via Matteotti ... .

Linea 13 direzione Lame: ... via Saffi v.le Silvani v.le Silvani (capolinea alla fermata “Silvani ” civ. 6 in comune con linea 33). Direzione Normandia: viale Silvani via Saffi ... . Direzione Cavour: ... via Murri via S.Stefano via Dante viale Carducci via Murri (capolinea fermata P.ta S. Stefano di via Murri 5-7)... . Direzione Pavese: via Murri ... .

Linea 14 direzione Due Madonne/Pilastro: ... via A.Costa v.le Vicini v.le Silvani v.le Pietramellara via Don Minzoni via Amendola v.le Pietramellara (fermata J) v.le Masini v.le Berti Pichat via Malaguti... . Direzione Giovanni XXIII: ... via Massarenti v.le Filopanti v.le Berti Pichat v.le Masini v.le Pietramellara (fermata K) via Amendola via D. Minzoni v.le Pietramellara v.le Silvani v.le Vicini via A. Costa ... .

Linea 16 direzione Cavour: ... via Murri via S.Stefano via Dante viale Carducci via Murri (capolinea fermata P.ta S. Stefano di via Murri 5-7)... . direzione p.le Atleti Azzurri: via Murri ... .

Linea 18 direzione P.zza San Francesco: ... via Zanardi v.le Pietramellara via Don Minzoni – piazza dei Martiri (capolinea alla fermata “Piazza Martiri” in comune con linea 93). Direzione Noce: p.zza Martiri via Don Minzoni v.le Pietramellara via Zanardi ...

Linea 19 direzione San Lazzaro: ... via Saffi v.le Silvani v.le Pietramellara via Don Minzoni via Amendola v.le Pietramellara (fermata J) v.le Masini v.le Berti Pichat v.le Filopanti ... . Direzione Casteldebole: ...v.le Ercolani v.le Filopanti v.le Berti Pichat v.le Masini v.le Pietramellara (fermata K) via Amendola via Don Minzoni v.le Pietramellara v.le Silvani via Saffi... .

Linea 20 direzione Pilastro: ... v.le Pepoli v.le Vicini v.le Silvani v.le Pietramellara via D. Minzoni via Amendola v.le Pietramellara (fermata J) v.le Masini v.le Berti Pichat via Malaguti... . Direzione Casalecchio: ... via Malaguti v.le Berti Pichat v.le Masini v.le Pietramellara (fermata K) via Amendola via Don Minzoni v.le Pietramellara v.le Silvani v.le Vicini v.le Pepoli ... .

Linea 21 direzione Magazzari: ... via A. Costa v.le Vicini v.le Silvani v.le Pietramellara via D. Minzoni via Amendola ... . Direzione Filanda: ... via Amendola via Don Minzoni v.le Pietramellara v.le Silvani v.le Vicini via A. Costa ... .

Linea 25 direzione Fossolo-Due Madonne: ... piazzale Medaglie D’Oro v.le Pietramellara viale Masini v.le Berti Pichat via Malaguti ... .Direzione Dozza-Gomito:...via Malaguti v.le Berti Pichat v.le Masini v.le Matteotti... .

Linea 27 direzione Mazzini: ... via Matteotti v.le Masini v.le Berti Pichat v.le Filopanti ... .Direzione Corticella: ...via Malaguti v.le Berti Pichat v.le Masini v.le Matteotti... .

Linea 28 direzione p.zza Martiri:... via Malaguti v.le Berti Pichat v.le Masini v.le Pietramellara (fermata K) via Amendola (Capolinea alla fermata Piazza Martiri in comune con linea 93). Direzione Fiera: .. piazza Martiri via Amendola v.le Pietramellara (fermata J) v.le Masini v.le Berti Pichat via Malaguti... .

Linea 29 direzione Parcheggio Tanari: ... via S. Mamolo v.le Aldini v.le Pepoli v.le Vicini v.le Silvani via Zanardi ... . Direzione Roncrio: ... via Zanardi v.le Silvani v.le Vicini v.le Pepoli v.le Aldini via San Mamolo ... .

Linea 30 direzione Stazione Centrale: ... via Castiglione v.le Panzacchi v.le Aldini v.le Pepoli v.le Vicini v.le Silvani v.le Pietramellara via D. Minzoni via Amendola ... . Direzione S.Michele in Bosco: ... via Amendola via D. Minzoni v.le Pietramellara v.le Silvani v.le Vicini v.le Pepoli v.le Aldini v.le Panzacchi via Castiglione ... .

Linea 36 direzione Osp.Bellaria: ... via Saffi v.le Silvani v.le Pietramellara via Don Minzoni via Amendola v.le Pietramellara v.le Masini v.le Berti Pichat via Malaguti ... . Direzione Naldi: ... via Malaguti v.le Berti Pichat v.le Masini v.le Pietramellara piazzale Medaglie d’Oro v.le Pietramellara via Amendola via Don Minzoni v.le Pietramellara v.le Pietramellara v.le Silvani via Saffi... .

Linea 37 direzione Stazione Centrale:.. via Malaguti v,le Berti Pichat v.le Masini v.le Pietramellara (fermata K) via Amendola via Amendola... . Direzione Bombicci: v.le Pietramellara v.le Masini v.le Berti Pichat via Malaguti... .

Linea 38 direzione Fiera: ...via Saffi v.le Silvani v.le Pietramellara via Don Minzonivia Amendola ... . Direzione Osp.Maggiore: ... v.le Gozzadini v.le Panzacchi v.le Aldini via Saragozza ... .

Linea 39 direzione Osp.Maggiore: ... via Amendola via Don Minzoni v.le Pietramellara v.le Silvani via Saffi... Direzione Fiera: ... via Saragozza v.le Aldini v.le Panzacchi v.le Gozzadini ... .

Linea 51 direzione Cavour: ...via Murri via S.Stefano via Dante viale Carducci via Murri (capolinea fermata P.ta S. Stefano di via Murri 5-7)... . Direzione Monte Donato: via Murri ... .

Linea 52 direzione Sabbiuno: v.le Panzacchi via S. Mamolo... . Direzione Cavour: ... via S.Mamolo v.le Panzacchi 10 (Capolinea). Linea 86 direzione P.zza San Francesco: ... via Zanardi v.le Pietramellara via Don Minzoni – piazza dei Martiri (capolinea alla fermata “Piazza Martiri” in comune con linea 93). Direzione Marullina: p.zza Martiri via Don Minzoni v.le Pietramellara via Zanardi ... .

Linea 87 direzione Lame: ... via Saffi v.le Silvani v.le Silvani (capolinea alla fermata “Silvani ” civ. 6 in comune con linea 33). Direzione Castelfranco Emilia: v.le Silvani via Saffi ... .

Linea 90 direzione Cavour: ... via Murri via S.Stefano via Dante viale Carducci via Murri (capolinea fermata P.ta S. Stefano di via Murri 5-7)... . Direzione San Camillo: via Murri...

Linea 91 direzione Stazione Centrale: ...via Saffi v.le Silvani v.le Pietramellara via Don Minzoni via Amendola.. . Direzione Calderara: ... via Amendola via Don Minzoni v.le Pietramellara v.le Silvani via Saffi... .

Linea 93 direzione p.zza Martiri: ...via Malaguti v.le Berti Pichat v.le Masini v.le Pietramellara (fermata K) via Amendola p.zza Martiri.Direzione Baricella-Mondonuovo: p.zza Martiri via Amendola v.le Pietramellara (fermata J) v.le Masini v.le Berti Pichat via S. Donato ... . Linea 96 direzione Cavour: ... via Murri via S.Stefano via Dante viale Carducci via Murri (capolinea fermata P.ta S. Stefano di via Murri 5-7)... . direzione Pianoro: via Murri... .

Linee 97 e 98direzione Lame: ... via Matteotti v.le Pietramellara (fermata K) via Amendola p.za dei Martiri (capolinea in comune con la linea 93). Direzione Corticella: p.zza dei Martirivia Amendola v.le Pietramellara (fermata J) via Matteotti... .

Linea 99 direzione p.zza Martiri: ...via Malaguti v.le Berti Pichat v.le Masini v.le Pietramellara (fermata K) via Amendola p.zza Martiri.Direzione Castenaso-Medicina: p.zza Martiri via Amendola v.le Pietramellara (fermata J) v.le Masini v.le Berti Pichat via Malaguti ... .

Linee 101 direzione Autostazione: regolareDirezione periferia: ...via Capo di Lucca via Borgo S. Pietro v.le Masini v.le Berti Pichat v.le Filopanti.. .

Linea AEROBUS BLQ direzione Stazione Centrale: ...via Don Minzoni via Amendola v.le Pietramellara p.zzale Medaglie d’Oro.. .Direzione Aeroporto: regolare.

Linea F direzione Stazione Centrale: ...via Matteotti v.le Pietramellara (fermata K di sola discesa) via Amendola via Amendola...

Linea T1 la linea è soppressa.