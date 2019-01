Terremoto, cosa fare in caso di emergenza

Cosa fare in caso di terremoto? E' una domanda che occorre farsi prima che qualsiasi evento del genere capiti. Infatti, in corrispondenza di una scossa, la natura eccezionale dell'evento scatena una reazione naturale che non sempre può essere quella giusta. Qui di seguito vediamo alcuni consigli su cosa fare e come comportarsi in caso di terremoto.

Si è in un'area sismica?

Il territorio di Bologna è stato classificato in zona 3, con frequenza medio bassa di sismi forti, così come in gran parte della provincia. Imola e i comuni dell'imolese invece sono classificati sotto zona 2, dove è più probabile si verifichino forti terremoti.