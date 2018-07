Accessi Ztl, contrassegni traffico e permessi: come fare a Bologna

Bologna e le limitazioni al traffico. Un connubbio che facilmente porta al pensiero di contravvenzioni ed eccessiva burocrazia. In questa guida riportiamo alcune tra le casistiche più frequenti, con istruzioni su come fare per ottenere i permessi necessari.

Accesso ospiti in Ztl

Il servizio permette ai residenti e domiciliati delle Zone "Università" e "San Francesco" di far entrare i propri ospiti ed accompagnatori (la sosta non è consentita) secondo le modalità indicate: Zona "Università", Zona "San Francesco".

Per accedere al servizio è necessario il codice di accesso che deve essere ritirato dagli aventi titolo presso lo Sportello Contrassegni Tper.

Il servizio è accessibile solo con credenziali Federa ad alta affidabilità o con SPID (maggiori informazioni sulla registrazione).

E' necessario accedere al portale con le proprie credenziali personali scegliendo l'opzione Accedi.

Solo dopo l'accesso è possibile visualizzare i tuoi dati e agire sui titoli sosta dalle sezioni "I miei dati" e "I miei permessi per circolare a Bologna", pubblicate nella home page personalizzata.