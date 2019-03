Lavori sulla Bologna-Prato: stop treni regionali per tre week-end

Dalle 16.00 del sabato alle 4.00 del lunedì nei giorni 9/11 marzo, 6/8 aprile e 11/13 maggio sarà sospesa la circolazione ferroviaria della linea Bologna-Prato, fra le stazioni di Pianoro e Prato.

Per consentire l’operatività dei cantieri, i treni Regionali saranno cancellati e il servizio garantito da un servizio di autobus; previste anche modifiche ai treni di lunga percorrenza. Il nuovo orario, in vigore esclusivamente nei giorni e nelle ore di interruzione della linea, è già consultabile su trenitalia.com dove, digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio è possibile consultare in automatico l’offerta alternativa. Invariato il servizio sulla linea AV Bologna – Firenze.