Alcuni treni Alta velocità in ritardo sulla Bologna-Firenze. A comunicarlo è Trenitalia: circolazione rallentata dalle 13, per un guasto a un treno passeggeri nazionale fermo nei pressi di Bologna e, ripartito con un ritardo di 40 minuti. Gli altri convogli in viaggio hanno accumulato fino a 30 minuti di ritardo.

