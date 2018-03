A causa di un malfunzionamento alla stazione di Roma Termini, in corso da metà mattina, diversi treni in partenza e diretti nelle città del Nord della rete ad alta velocità sono rallentati, con ritardi che in alcun casi sfiorano i 90'. La situazione, fa sapere Trenitalia, è in via di risoluzione.

