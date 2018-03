Treni regionali e maltempo, riprogrammazione orari del 2 marzo

L'allerta maltempo prosegue e dopo una giornata di passione per viaggiatori e pendolari come quella di oggi, Ferrovie Emilia Romagna ha previsto una riprogrammazione dei treni per domani, venerdì 2 marzo: l'offerta commerciale dei treni sulla rete regionale sarà ridotta complessivamente di circa il 50%, in relazione al livello di emergenza.

LA RETE INTERESSATA DALLA RIPROGRAMMAZIONE. La riprogrammazione interesserà il servizio dei treni TPER sulle linee della rete di competenza FER Bologna-Portomaggiore, Bologna-Vignola, Ferrara-Suzzara, Ferrara-Codigoro, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Sassuolo, Reggio Emilia-Ciano d'Enza, Modena-Sassuolo e Parma-Suzzara.

Il dettaglio dei treni confermati nella giornata di venerdì 2 marzo è consultabile sul sito di Tper, al link:www.tper.it/neve

FER e TPER invitano i viaggiatori ad informarsi sull'effettuazione dei servizi prima di mettersi in viaggio, attraverso il sito Tper e la pagina FB www.facebook.com/tpertutti .