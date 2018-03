Neve a Bologna, ennesima giornata di passione: treni guasti, ritardi e cancellazioni

Bologna si è svegliata imbiancata. Continua a scendere copiosa la neve e l'allerta diramata dalla protezione civile durerà fino alla mezzanotte di oggi. Il maltempo porta con sè l'ennesima giornata di passione lungo i binari.

Rete Ferroviaria Italiana ha attivato il livello “emergenza grave” del Piano neve e gelo. I servizi ferroviari regionali per oggi sono ridotti complessivamente del 50% in relazione all’infrastruttura disponibile con questo livello di emergenza.

GUASTI SUI BINARI E RITARDI. Intanto in prima mattinata i disagi sono cominciati con due guasti, uno sulla linea AV Milano – Bologna: dove dalle 8.55 la circolazione è stata rallentata per il guasto ad un treno, arenatosi nei pressi di Piacenza. Un'ora prima simile disagio sulla Linea AV Firenze – Bologna: dove dalle 7.45 la circolazione è stata rallentata per un problema tecnico ad un convoglio, fermo nei pressi del capoluogo emiliano.

TRENI CANCELLATI. Sono cancellati i treni a corto raggio fra Bologna e Marzabotto, Bologna e San Pietro in Casale, Bologna e San Benedetto Val di Sambro, Castelbolognese e Rimini, Faenza e Ravenna, Faenza e Lavezzola, Modena e Carpi e fra Ferrara e Venezia.

Sulle altre direttrici sono previste percentuali di servizi comprese fra il 40 e l’80%. In particolare sarà regolare il 65% dei treni Ancona – Bologna – Piacenza, il 75% dei collegamenti Bologna – Porretta Terme, il 60% di quelli fra Bologna e Prato e il 40% dei Bologna – Poggio Rusco.

Qui tutte le modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza.

Qui tutte le modifiche alla circolazione regionale in Emilia Romagna

[AGGIORNAMENTO ORE 15] Persistono ritardi e disagi sul nodo ferroviario bolognese, anche se decisamente più contenuti rispetto a qualche giorno fa: in media circa 30 minuti, con punte tra i 9 e i 140, sia in partenza che in arrivo.

