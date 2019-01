Truffe e raggiri, come evitare i trucchi: i consigli utili per non cadere nelle trappole

Truffe e raggiri. Per lo più sono indirizzate ad anziani e soggetti fragili, ma un espediente per convincere le persone a rilasciare denaro o informazioni sensibili utili alla sua riscossione può essere utilizzato verso chiunque. Periodicamente si verifica una recrudescenza di tale fenomeno e la Polizia ha diffuso un elenco di consigli proprio per sensibilizzare i più esposti o i loro parenti al rischio di subire raggiri, che in alcuni casi possono letteralmente costare cari. Qui di seguito alcuni consigli per evitare di cascare nella rete dei malintenzionati.