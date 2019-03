Vaccini, scade il termine: dall'11 marzo a scuola solo con il certificato

Scade oggi 10 marzo il termine per per presentare la documentazione che attesti la copertura vaccinale obbligatoria o l’appuntamento preso con l’Asl per eseguire le vaccinazioni. Diversamente tutti i bambini i cui genitori non forniscano la documentazione richiesta non potranno frequentare gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali.

A partire da lunedì 11 marzo la frequenza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali sarà possibile per i soli bambini in regola con gli obblighi vaccinali.

"Negli asili, i bambini sprovvisti di certificato non potranno entrare. Nelle altre scuole, invece, in questi casi è prevista solo una sanzione pecuniaria, e gli alunni potranno entrare lo stesso" fa sapere l'Anp - Associazione Nazionale Presidi.

A settembre 2018 il Parlamento aveva esteso all'anno scolastico 2018-2019 la possibilità per i genitori di presentare una autocertificazione, con l’obbligo di consegnarla alle scuole entro il 10 marzo 2019.

Le scuole, dal canto loro, devono trasmettere alle Asl locali l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico successivo di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati. Entro il 10 giugno le Asl indicheranno gli studenti non in regola con gli obblighi vaccinali e, entro i 10 giorni successivi, i dirigenti scolastici inviteranno genitori o tutori a presentare, entro il 10 luglio, la documentazione che comprovi la vaccinazione, a meno di un esonero.