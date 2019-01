Lavori in via Coltelli: strada chiusa al traffico martedì 29 gennaio

Rimessa in quota delle caditoie in Via de' Coltelli. Da martedì 29 gennaio (o in caso di maltempo o comprovate esigenze il giorno 30/01/2019) dalle ore 8.30 alle ore 16.30, la strada sarà chiusa al traffico

Tratto Via Braina a Via S. Stefano:

- VIA DE' COLTELLI STRADA CHIUSA. In corrispondenza del con entrata e uscita veicoli lato cantiere

- VIA DE' COLTELLI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, da Via S.Stefano a via Braina, eccetto mezzi afferenti ai lavori, nonchè accedenti alle proprietà private e mezzi Hera, mezzi di soccorso, compatibilmente con le esigenze di cantiere

- VIA BRAINA DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, all'intersezione con via Coltelli, ECCETTO veicoli sopracitati

- VIA SANTO STEFANO DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, all'intersezione con via Coltelli, ECCETTO veicoli sopracitati

Tratto da Via Braina a Via Orfeo

- VIA DE' COLTELLI STRADA CHIUSA in corrispondenza del lato Via Braina e Via Orfeo, con entrata e uscita dei veicoli autorizzati

- VIA DE' COLTELLI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE da Via Braina a via Orfero ECCETTO mezzi afferenti ai lavori, nonchè residenti ed accedenti alle proprietà private mezzi di soccorso e mezzi Hera, compatibilmente

con le esigenze di cantiere

- VIA DE' COLTELLI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO VISTA da Via Braina a Via Orfeo

- VIA BRAINA SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO A VISTA, limite massimo di velocità 20 km/h

- VIA DE' COLTELLI DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, all'intersezione con Via Braina ECCETTO veicoli sopraindicati

- VIA BRAINA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, ECCETTO veicoli autorizzati di cui sopra

- VIA RIALTO DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO all'intersezione con via Braina ECCETTO veicoli autorizzati di cui sopra

- VIA BRAINA OBBLIGO DARE LA PRECEDENZA all'intersezione con Via Rialto, DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA per i veicoli che si immettono in Via Rialto