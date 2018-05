Cantieri nella zona T, spostate fermate in via Rizzoli

Proseguono i lavori nella "T" del centro storico di Bologna. La prossima settimana su via Rizzoli si spostano all'incrocio con via Calzolerie i lavori di risistemazione del fondo stradale, "con restringimento della carreggiata stradale in prossimita' del cantiere e mantenimento del doppio senso di circolazione".

Durante i lavori, informa il Comune in una nota, è previsto lo spostamento della fermata bus in direzione via Indipendenza, in prossimità del civico 16 (vicino all'Apple Store), mentre la fermata nella direzione opposta, tra via Calzolerie e via Castiglione, viene spostata verso via Castiglione, "per garantire un più agevole transito su via Rizzoli". L'intervento viene realizzato in tre fasi dal 7 al 13 maggio; l'ultima fase, lato sud all'intersezione con via Calzolerie è prevista per sabato e domenica.

Sui viali ci sarà invece un cantiere mobile per lavori all'illuminazione stradale dall'8 maggio fino a fine maggio: interessati i viali Pietramellara, Silvani, Vicini e Pepoli, "con chiusura della ciclabile e della corsia centrale adiacente allo spartitraffico in entrambi i sensi di marcia, sul tratto di volta in volta interessato dai lavori". Via Calanco sarà chiusa dal 7 all'11 maggio all'altezza del civico 9, per lavori di posa cavi. Via delle Oche sarà chiusa per lo stesso motivo delle 8.30 alle 16.30 dei giorni 7 e 8 maggio. (Bil/ Dire)