Lavori urgenti Hera in via San Mamolo. La strada è stata chiusa all'intersezione con via Codivilla in direzione periferia. I veicoli che provengono da via Roncrio/Colli possono percorrere via Valverde e Via Bagni di Mario per raggiungere via S.Mamolo direzione centro.

Lo rende noto la Polizia Locale.