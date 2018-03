Voragine in via San Vitale, strada chiusa al traffico

Da qualche ora Via San Vitale è chiusa causa voragine in strada, tra via dell'Unione e via Begatto. Il traffico è bloccato e le auto vengono fatte ritornare indietro dalla Polizia Municipale, presente sul posto assieme ai tecnici ed operai.

Non si sa la natura del cedimento ma la porzione interessata del manto stradale è ampia. Non si conoscono ancora i tempi di intervento. La strada è nuovamente percorribile da Piazza Aldrovandi.