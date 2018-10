VIDEO| Conte in via Rizzoli: 'Le infrastrutture non sono un capitolo chiuso'

"Il Governo fa tanto e costantemente" per "assicurare un'adeguata ed efficace prevenzione dei rischi e per intervenire dove ci sono le emergenze". Lo ha detto il presidente del consiglio Giusppe Conte oggi a Bologna "è evidente che non ci si può attendere che il Governo faccia tutto".

"Bisogna prevenire i rischi anche attraverso una adeguata promozione della cultura della protezione civile. Io sono qui per questo", ha detto Conte dopo un vero bagno di folla in centro a Bologna, tra selfie, strette di mano, incoraggiamenti ("non mollare") e qualche sporadica manifestazione di dissenso.