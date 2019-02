'Perché ami Bologna?' Le più belle dichiarazioni d'amore per la città

L'abbraccio dei portici, la sua convivialità, il fermento culturale. Sono alcune delle ragioni per cui i bolognesi, nativi e adottivi, amano Bologna. Lo dicono su Instagram, rispondendo numerosi alla domanda che il Comune ha fatto in occasione di San Valentino: "Perché siete innamorati di Bologna?".

Così dalle stories si può leggere e sentire tutto l'amore che i cittadini provano per la propria città. O perlomeno una buona parte. Del resto, come si legge in uno dei commenti, l'amore non si spiega.