VIDEO| Omaggio a Bologna: gli auguri di Natale della Bottega del canto

Un progetto sostenuto da: "La Bottega del Canto" e "Fronte del Palco ets" ideato e prodotto da Simona Rae arrangiato e registrato in collaborazione con Renato Droghetti c/o gli Studi San Luca Sound di Bologna regia, Manuel Rossi operatore video, Alessio Gonnella girato a Bologna via D'Azeglio, Piazza Maggiore Hanno partecipato alcuni associati di Fronte del Palco ets ed allievi de 'La Bottega del Canto', scuola di canto e voce in via Pietralata 28/a - Bologna: Sofia, Silvia, Riccardo, Angela, Laura, Cristina, Jessica, Elena R., Elena C., Federico, Serena Buone Feste da tutti noi e dalla nostra bellissima città!