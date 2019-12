Barba verde e occhiali a goccia: al via la campagna per Bonaccini presidente \ VIDEO

La barba e gli occhiali a goccia di Stefano Bonaccini, Il look sfoggiato negli ultimi mesi dal presidente dell'Emilia-Romagna – finora oggetto di qualche ironia e battuta nel mondo politico – diventa una gif, al centro del marchandising verso le regionali del 26 gennaio.

La novità è stata annunciata questa mattina da Andrea Rossi e Alice Parma del comitato elettorale di Bonaccini durante la presentazione della manifestazione di sabato a Bologna.

Manifestazione che il comitato elettorale si aspetta riesca, con un pienone in piazza e in arrivo oltre 50 pullman da tutta la regione e già qualche treno prenotato. Nessun altro politico atteso oltre al presidente uscente, ma prima di lui tanti artisti: Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo, poi Beppe Carletti (in video) e Alessandro Bergonzoni, Mirko e Raul Casadei. E ci saranno le testimonianze di emiliano-romagnoli comuni, che diranno la loro su come funzionano i servizi regionali, a partire dalla sanità.

Infine, poco prima dell'intervento di Bonaccini – atteso attorno alle 17 – lo scrittore Carlo Lucarelli. Ci saranno pero', oltre al gazebo per raccogliere contributi di idee, anche in video, spazi per ognuna delle sei liste che affiancheranno il presidente sulla scheda elettorale del 25 gennaio, Pd, Bonaccini presidente, Emilia-Romagna Coraggiosa, Verdi, Volt e il ressemblement di Socialisti, Repubblicani, Centro democratico e +Europa.