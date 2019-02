Premio Renner: 'Come lo disegni l'azzurro?' La mostra di Cheap per Art city / VIDEO

Azzurro è il tema 2018 del Premio per il Contemporaneo dedicato all’illustrazione da Renner Italia, impresa che produce vernici a Minerbio, in collaborazione con CHEAP, il progetto di street poster art che per Renner ha progettato il premio e curato la mostra.

"Un colore per tema è, a ben vedere, un tema che non ha orizzonte. E infatti come lo disegni l’azzurro? L’Azzurro è il colore del mito in marcia tra l’Oriente e il Rinascimento. Di azzurro si sono ammantate le maestà, le Madonne e la diplomazia. Azzurra è la Terra vista dallo spazio. Il pomeriggio, poi, si sa che è troppo azzurro".

Oltre seicento i giovani under 40 che hanno partecipato, 45 le illustrazioni scelte per il concorso. Tra tutte la giuria ha premiato l'opera di Michele Cazzaniga, illustratore brianzolo classe 1985 che si è aggiudicato i 10mila euro messi in palio dall'azienda di Minerbio.

I disegni, esposti in occasione di Art City ad Atelier Sì, in via San Vitale, si potranno ammirare fino al 3 febbraio. L'ingresso è gratutito e l'allestimento, studiato da Rizoma Architecture, decisamente particolare.