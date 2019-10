Inseguimento in via Marconi: Diabolik-Luca Marinelli scappa dalla Polizia | VIDEO

L'inseguimento di Diabolik, a bordo della sua inconfondibile Jaguar nera, e la Polizia. Bologna si è trasformata in Clerville per una notte: via Marconi chiusa e stranamente silenziosa, un fitto pubblico rispettoso e curioso di assistere alle riprese di un film, persino la pioggerellina a un certo punto a incupire le scene del poliziesco interpreatato da Luca Marinelli.