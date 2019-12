Vigili del fuoco riuniti per Santa Barbara. "Per Bologna anno difficile" | VIDEO

Una cinquantina di vigili del fuoco in vari progetti in cantiere. Ad annunciarli, in occasione delle celebrazioni della patrona santa Barbara, è il comandante provinciale uscente Michele De Vincentis, che a breve si trasferirà definitivamente a Bari per dirigere la regione Puglia.

Come spiega il comandante, un decreto di riorganizzazione del Corpo nazionale che in totale porterà a 1.500 unità in più di personale, di cui una cinquantina a Bologna. Novità in arrivo l'apertura del distaccamento di San Lazzaro e altri progetti in cantiere, come la nuova sala operativa, che dovrebbe essere pronta per febbraio. Tra i lavori anche la riqualificazione di molte sedi, compresa quella centrale che ormai ha 40 anni, con lavori di risparmio energetico, le nuove sedi a Pianoro e Imola e la ristrutturazione quasi completa del distaccamento Carlo Fava in viale Aldini.