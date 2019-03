Incendio in palazzina: anziano soccorso dai Carabinieri | VIDEO

Un momento dei soccorsi a una palazzina di via Neruda, nella quale un appartamento è stato distrutto da un incendio. Non era possibile portare a terra un signore anziano tra gli evacuati della palazzina, e così i Carabinieri lo hanno coperto e portato sul tetto, per evitare i miasmi del fumo