Batman vs Joker bolognese è l'ultima parodia firmata da Carletto Fx cantante dei Gem Boy

Joker non rivela la ricetta dei tortellini a Batman in questa parodia della scena dell'interrogatorio tutta bolognese. Dopo l'ultima perla 'Non è un paese per bolognesi' stavolta con Batman e Joker arrivano anche i sottotitoli in italiano per i 'regaz' non autoctoni.