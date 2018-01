Maltempo, atterraggio da brividi per il volo partito dal Marconi (VIDEO)

Momenti di paura per i passeggeri del volo partito dall'aeroporto Marconi di Bologna EW9203, diretto giovedì scorso a Dusseldorf. Intense raffiche di vento al suolo, che hanno raggiunto i 110Km/h hanno fatto sbandare più volte il turboelica carico con una settantina di passeggeri e complicato non poco le manovre dei piloti, che sono comunque riusciti a fare atterrare il velivolo in condizioni di sicurezza. Sui cieli della germania da giorni soffia la tempesta Friederike, con raffiche violentissime che hanno provocato disagi anche nelle autostrade.

(GUARDA IL VIDEO INTEGRALE DELL'ATTERRAGGIO)