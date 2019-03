Monumento al re imbrattato, gli operai ripuliscono le statue | VIDEO

Sono state ripulite in mattinata le macchie di vernice rossa, lanciata a mezzo di uova modificate contro il monumento che celebra Umberto I, recentemente restaurate e riportate sulla facciata di Palazzo D'Accursio.

Dopo l'azione di ieri, rivendicata dal collettivo Hobo in polemica con l'opera, ritenuta in qualche modo la celebrazione del soprannominato 'Re mitraglia' dopo i moti di Milano del 1898, gli operai della manutenzione per mezzo di una gru hanno ripulito i bronzi e la lapide commemorativa. Quanto all'azione di ieri, condanne dure sono arrivate dal Sindaco Merola, dai banchi della maggioranza e da pquella dell'opposizione. Posizioni più sfumate da parte della ex 5 Stelle Dora Palumbo e dai consiglieri di Coalizione civica.