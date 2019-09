Carovana di furgoni blocca i viali: è la protesta degli ambulanti della Piazzola

Sono circa una settantina i furgoni degli ambulanti della Piazzola che oggi protestano per aver dovuto cedere la Piazzola alla manifestazione Coldiretti perdendo due proficui giorni di lavoro che non potranno essere compensati con le domeniche offerte dal Comune di Bologna.

Mentre alcuni esercenti del mercato hanno allestito un banchetto in via Indipendenza, la "carovana" ha attraversato parte dei viali , diretta verso il centro, ma giunti dietro piazza dei Martiri è stata bloccata.

Ripercissioni sul traffico della zona, già congestionato per lo sciopero per il clima, che ha radunato migliaia di manifestanti nelle vie del centro, e il "Villaggio contadino", che sta già richiamando numerosi visitatori in zona Montagnola-piazz VIII Agosto.