"Bologna partigiana": migliaia sfilano contro Salvini a Bologna - VIDEO

In via Riva Reno il momento più teso della serata, dove la polizia respinge i manifestanti con gli idranti dopo il lancio di bottiglie e fumogeni. La manifestazione dei centri sociali è partita da piazza San Francesco alle 19. Poi via del Pratello, via Pietralata, via San Felice e via Riva Reno. Oltre le barricate, al PalaDozza, è in corso l'evento della lega con Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio.

Sfilano in migliaia e dopo gli scontri tornano sui viali da Porta San Felice, poi via Lame e di nuovo verso il Pratello. "Bologna non si lega, siamo qui per difendere quello che i nostri nonni hanno difeso con il sangue. Bologna è partigiana".