Polemica dei tortellini, Popolo della Famiglia: "L'accoglienza è una cosa seria"

Sulla polemica dei tortellini dell'accoglienza si esprime anche Mirko De Carli, del Popolo della Famiglia: "Non facciamo dire a Zuppi cose che non ha detto".

“Il tortellino fatto anche con il pollo non è una novità di quest’anno e tutti i bolognesi lo sanno - spiega De Carli - Non a caso la Curia di Bologna ha smentito le affermazioni attribuite a Mons. Zuppi. L’accoglienza è una cosa seria, non scadiamo in queste sterili polemica e gioiamo per San Petronio” dichiara De Carli Mirko, Coordinatore Nazionale Alta Italia del Popolo della Famiglia