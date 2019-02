La "Fitness valley" cresce e punta ad attirare sempre più turisti

La Fitness Valley, ovvero l'associazione che promuove la valle del Sillario, si allarga e accoglie le adesioni di cinque Comuni: Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel San Pietro Terme, Firenzuola e Monterenzio. L'intento è quello di promuovere e valorizzare sempre di più il territorio aumentando l'offerta turistica.

Come spiega il presidente dell'associazione, Graziano Prantoni, l'obiettivo è di portare la valle a essere un vero e proprio brand turistico all'interno della Città Metropolitana: "Ci sono percorsi per la bicicletta, per il trekking, e per i cavalli, piscine e centri termali - spiega -siamo in grado di poter offrire un'opportunità unica di scoperta, dall'Emilia alla Toscana".

"Quando ho fondato il villaggio della salute- aggiunge Antonio Monti, direttore scientifico del villaggio Salute Più- in quella vallata era il deserto. Non c'erano aziende o fabbriche. Era un luogo abbandonato da Dio e dagli uomini e ho pensato che, visto che la natura è la sua ricchezza, di farlo diventare la valle del fitness allargando gli orizzonti della vallata e coinvolgendo piu' soggetti".

L’associazione Fitness Valley, fondata a maggio 2018, con l’entrata dei cinque Comuni conta adesso 20 realtà tra attività commerciali, soggetti privati e pubblici.