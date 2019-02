Genova 2001, (Z)Zerocalcare disegna per Supporto legale: "Tutt'altro che finita"|VIDEO

Dopo quindici anni di fumetti e illustrazioni, il Comitato Supporto Legale mette in mostra il patrimonio di tavole, fumetti, disegni e stampe che in tutti questi anni nomi grandi e piccoli dell’arte italiana hanno donato per sostenere chi è coinvolto nei processi legati al G8 di Genova 2001.

"Si vuole rendere omaggio a chi ha donato le proprie opere e alle opere stesse - scrive il collettivo - rendendole acquistabili per raccogliere ancora una volta fondi per sostenere fino all’ultimo giorno di prigionia chi ancora è in carcere.

Da Senape Vivaio Urbano, fino al 28 febbraio, in mostra opere di: (Z)ZeroCalcare, Lucio Villani Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco, Claudio Parentela, Maurizio Ribichini, Daniele Catallii aka Piripiri Atelier, Dalia Del Buee, il Pistrice, Alberto Ponticelli e Giuseppe Palumbo.