Allergia ai pollini: anche i nostri pet possono soffrirne, i sintomi da non sottovalutare

Non sono gli essere umani ma anche cani e gatti possono soffrire di allergia ai pollini, soprattutto in questo periodo. Non sono quindi da sottovalutare alcuni sinotmi, e osservare se il nostro pet

gratta insistentemente la pelle

si lecca il pelo o zampe

ha un improvviso arrossamento degli occhi

aumento della lacrimazione

produzione di muco

La prima cosa da fare è sempre quella di rivolgersi al proprio veterinario in caso di qualsiasi dubbi, e soprattutto domande.

Cosa accade se il nostro animale soffre di allergia? E' bene spiegare che nei casi più gravi può manifestarsi la dermatite atopica, che provoca arrossamento, perdita di pelo e un prurito intenso. Più rari ma non impossibili anche attacchi d’asma: azione che si riconosce grazie a un particolare fischio emesso durante la respirazione, all’affanno e alla tosse.