Animali in casa? I cani che meglio si adattano alla vita in appartamento

Se è vero che molti cani hanno bisogno di spazio o lunghe uscite per sfogare tutta la loro energia, ci sono razze che più si adattano alla vita in appartamento. Questo non significa che non devono uscire quotidianamente o essere trattati come soprammobili, ma semplicemente più si adattano alla vita in piccoli spazi. Animali che hanno bsogno di un continuo contatto con il proprio padrone, e che non disdegnano affato le comodità! Quali sono? Scopiamolo insieme!

Shih Tzu

Lo shih Tzu ama stare con le persone e si adatta tranquillamente alla convivenza anche con altri animali. Si tratta di una cane molto intelligente, reattivo , vigile e dolcissimo con la famiglia alla quale si lega tantissimo. E' altrettanto testardo ma è un ottimo animale da compagnia ed è adatto alla vita in appartamento perché abbaia raramente e ama le comodita.

Chihuahua

Tra le razze di piccole dimensioni adatte a un'abitazione con spazi ridotti c'è ovviamente il Chihuahua che ama divani, letti, cucce comode e che può essere portato a spasso anche in una borsa da passeggio. Un cane molto molto piccolo, sia a pelo lungo che corto, in grado di adattarsi in appartamenti non ampi proprio grazie alle sue dimensioni. Un amico a 4 zampe che ama anche tantissime coccole.

Maltese

Il maltese è tra le razze preferite da chi ama i cani e decidere di condividere con loro la propria abitazione. E' fedele e ama le coccole del padrone ma soffre tantissimo la solitudine. Una razza che per questo non è consigliata a chi si assenta molte ore dalla propria abitazione, nella quale si adatta tranquillamente a prescindere dagli spazi.

Bulldog inglese

Il Bulldog inglese è una cane famoso per la sua pigrizia, e anche per questo è tra le razze più adatte alla vita in appartamento. Necessita di un paio di uscite al giorno e non ama certo correre. Adora sdraiarsi spesso sul pavimento e anche sonnecchiando riesce a tenere tutto sotto controllo. Un cane che sarà al vostro fianco mentre guardate la tv o leggete un libro, l’importante è avere un divano o una poltrona molto comoda!

Cavalier King

Il Cavalier King è un cane che si adatta benissimo alla vita in appartamento. Ama le coccole, così come ama trascorrere ore e ore sul divano tra le braccia del suo padrone. Dolce, simpatico e arguto, è un'ottima compagnia. Un animale con il quale è possibile creare un legame speciale, e che spesso vive in simbiosi con il proprio padrone.