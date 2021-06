Amici a 4 zampe: le aree di sgambamento nei parchi di Bologna

L'elenco quartiere per quartiere, per sapere dove divertirsi e correre con il proprio animale

E' sempre bello uscire a spasso con il proprio amico a 4 zampe in giro per la città, ma per farlo il cane deve essere portato a guinzaglio. Esistono però, una serie di aree a loro dedicate nei parchi pubblici di Bologna, dove divertirsi insieme e giocare. Vediamo dove sono , e come si accede.

La premessa è che per l'utilizzo di queste aree ci sono delle regole: i cani possono essere senza museruola sotto la propria responsabilità, ma se di indole aggressiva questa è obbligatoria. Inoltre, dovranno essere sempre rimosse le deiezioni del proprio animale. Come sottolineato sul sito del Comune di Bologna, tutte le aree sono attrezzate con cartellonistica, cestini portarifiuti, panchine, ed entrando o uscendo dall'area, il cancello deve sempre essere richiuso.

Aree sgambamento

Porta Saragozza:

Parco 11 Settembre 2001: ingressi da via Riva di Reno, via Rondone, via Azzo Gardino

Giardino Decorati al valor civile: ingresso da via Graziano

Giardino Graziella Fava: ingresso da via Milazzo

San Donato - San Vitale:

Giardino Massarenti Bentivogli: ingresso da via Giuseppe Massarenti

Giardino Parker-Lennon: ingresso da via Giovanni Antonio Sacco 10

Giardino Alberto Sitta: ingresso da via del Lavoro

Giardino del Casalone: ingresso da via San Donato 149

Aiuole tra l'uscita 11 bis della tangenziale e via Lenin

Giardino Omero Schiassi: ingresso da via Lino Sighinolfi

Parco Vincenzo Tanara: ingressi da via Weber, via del Carpentiere, via Scipione Innocenti

Borgo Panigale - Reno:

Giardino Severo Pozzati via Tintoretto : ingresso da via Adolfo De Carolis

Giardino Farpi Vignoli: ingresso da via del Giacinto 37

Navile:

Parco Braille: tra le vie Agucchi, Bertalia e delle Borre

Primo Zecchi: ingresso da via Zanardi 397

Giardino donatori di sangue: via del Battiferro 1

Giardino Yitzhak Rabin: via Andrea da Formigine

Giardino Guido Grandi via William Shakespeare

Santo Stefano:

Parco Lunetta Gamberini:via degli Orti 60

Savena:

Giardino Nino Luccarini: viale Felsina - angolo via Fossolo

Giardino Alessandrini: via della Battaglia

Area verde Milano-Mazzoni: via Milano

Parco della Montagnola

Parco: ingressi da piazza VIII Agosto, via Indipendenza, piazza XX Settembre

ATTENZIONE: a causa dell'emrgenza Covid alcune aree di sgambamento potrebbero essere chiuse