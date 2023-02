Bologna sul podio per gatti assicurati: primo per polizze il Maine Coon

La prima città in Italia per le polizze-gatto è Bologna, seguono Brescia e Milano, quarta Padova, quinta Roma. Lo rivela un'analisi basata su 99mila preventivi richiesti sulla piattaforma Facile.it e lo riferisce AdnKronos. E' la razza Maine Coon, quella più coperta da polizza, bellissimi felini a pelo lungo. A Bologna, in via Corticella, è presente anche un allevamento chiamato "The Artistocoons".

Per quanto riguarda invece i cani, è il Labrador Retriever la razza più assicurata in Italia e le città con il maggior numero di assicurati in relazione al numero di abitanti, spicca Bergamo.

Le razze canine maggiormente coperte da polizza, dopo il Labrador Retriever, si posizionano il Golden Retriever e il Bulldog. Quarto posto per l’American Staffordshire Terrier e quinto per il Maltese.

Se si guarda al mondo felino, invece, il Maine Coon è seguito dal Siberiano, dall’Europeo, dal British Shorthair e dal Persiano. Tra le province italiane con il rapporto più alto tra numero di cani protetti da una polizza e numero di abitanti, dopo Bergamo, si posizionano Brescia e Padova. Chiudono la top five, Bologna e Milano.

Assicurare un animale: come fare

Sono tanti i fattori da tenere in considerazione quando si vuole sottoscrivere una copertura dedicata agli animali domestici, spiega Facile.it: è importante sapere che diverse compagnie assicurano solamente animali di età maggiore ai 2 mesi ed inferiore ai 10 anni.

Oltre alla tradizionale copertura RC contro eventuali danni arrecati a terzi (siano essi persone, altri animali o beni, anche nel caso in cui fido viene affidato ad una persona esterna al nucleo familiare) e al rimborso delle spese in caso di malattia o infortunio, alcuni prodotti prevedono tutele aggiuntive che forniscono assistenza a 360 gradi all’animale e al suo padrone, quindi la consulenza telefonica di un veterinario, il consulto di un nutrizionista, la consegna di farmaci e generi alimentari fino all’invio di un "sitter" nei casi in cui il padrone, a seguito di infortunio o malattia, non riuscisse ad accudire il proprio animale.

Poi ci sono le soluzioni per assicurarlo in viaggio: "Non bisogna dimenticare che, affinché l’assicurazione sia valida e possa intervenire in caso di bisogno, l’animale deve essere dotato di microchip (o tatuaggio), possedere il libretto sanitario ed essere regolarmente vaccinato - spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it - In genere, quando si decide di sottoscrivere una polizza assicurativa, il consiglio è sempre quello di verificare attentamente i fogli informativi e controllare che le tutele di nostro interesse siano effettivamente incluse".