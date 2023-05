Bikejoring: cos’è, come si pratica e quali sono i benefici

Se il tuo cane ama correre e ha alti livelli di energia, potrebbe praticare il bikejoring.

Ma cos’è? Il bikejoring è un'attività sportiva adatta a cani di taglia media e grande, in forma e sani, per riuscire a tirare un certo peso. I cani più piccoli non saranno abbastanza forti per praticare questo sport.

Puoi anche fare bikejoring con più di un cane per ridurre il carico, il che funziona particolarmente bene se i tuoi pet sono più deboli.

Il bikejoring è consigliato per cani di età compresa tra 9 mesi e 10 anni, i più anziani e i cuccioli faranno fatica a sostenere il peso quando tirano la bici.

Bikejoring: cos’è

Bikejoring è uno sport in cui un cane o una squadra di cani corre davanti a una bicicletta, tirando. Il dog bikejoring ha origine dal mushing, dove i cani tirano il musher su una slitta.

Durante il bikejoring, il cane è collegato alla bici con una linea elastica. La linea è tenuta lontana dalla ruota anteriore con un'antenna per bici.

Il tuo cane dovrebbe indossare un'imbracatura specifica da bikejoring, ergonomica e progettata per questo scopo, che gli consenta di muoversi e respirare liberamente anche quando tira.

Il bikejoring può essere praticato sia come hobby sia a livello agonistico. Se hai visto immagini o video di gare di bikejoring, sai che si corre a velocità elevate.

I cani più veloci nel bikejoring possono raggiungere velocità fino a 50 chilometri all'ora! Tuttavia, mantenere un ritmo costante è più importante che raggiungere livelli elevati di velocità.

Bikejoring: a chi è rivolto

Sia i cani di grossa taglia sia quelli di piccola taglia possono fare bikejoring, purché siano sani e adatti alla sfida.

Tuttavia, dovresti sempre adattare il ritmo alle capacità del tuo pet, e lasciare che sia lui a decidere la velocità.

I cuccioli ma anche i cani giovani non dovrebbero fare questo sport, fino a quando i loro corpi non saranno completamente cresciuti. In più, ricorda che questa attività è sconsigliata per i pet più anziani.

Il bikejoring di solito si fa con uno o due cani. Quando fai jogging in bici con due cani puoi usare un guinzaglio a Y, oltre a una linea per il collo che ti aiuterà a tenere uniti i tuoi animali.

I migliori cani per il bikejoring sono di solito razze che nascono con l'istinto di tirare, come husky, samoiedo o alaskan malamute.

Le razze più comuni per questo sport sono i puntatori tedeschi a pelo corto (SPG) e le razze miste, come i pastori grigi o gli eurohound perché si tratta di cani molto veloci, forti e che amano correre.

Bikejoring: attrezzatura necessaria

Per iniziare hai bisogno di un'imbracatura da bikejoring per il tuo cane, un'antenna per bici per la mountain bike e una linea per collegare i due.

Utilizzando attrezzature sviluppate appositamente per il dog bikejoring, tu e il tuo cane sarete al sicuro e potrete concentrarvi e godervi il viaggio insieme.

Un kit bikejoring deve essere abbastanza solido da supportare la potenza extra data proprio dal cane.

L'imbracatura dovrebbe avere un design ergonomico, che consenta al pet di muoversi e respirare liberamente.

Le migliori bici da bikejoring sono le mountain bike con buone gomme, freni e manubri dotati di bar end.

Per te, invece, hai bisogno di un casco, guanti e occhiali.

Il bikejoring è sicuro?

Il bikejoring con i cani è uno sport abbastanza sicuro se si fanno scelte sicure, vale a dire se si usano attrezzature adeguate e se si ascolta il proprio cane.

Tuttavia, gli incidenti come in tutti gli sport possono accadere.

Un incidente può avere un grande potenziale di infortunio, quindi assicurati di avere tutta l’attrezzatura adatta per te e il tuo amico a 4 zampe, in modo che possiate divertirvi in sicurezza.

Bikejoring: benefici

Il bikejoring ha diversi benefici sia per te sia per il tuo pet.

Innanzitutto, migliora l’intesa e il rapporto di fiducia con il proprio cane, con il quale trascorrerai un tempo di qualità.

In più il cane potrà sviluppare anche una maggiore sicurezza nelle proprie capacità.

Con la pratica costante, inoltre, il tuo animale diventerà più forte e riuscirà a mantenersi in forma.

Il bikejoring è anche un’attività divertente, che vi permette di trascorrere del tempo all’aria aperta e nella natura e questo ha importanti benefici anche a livello di stress e salute mentale.

Articolo originale su Today.it