Bobi è il cane più anziano del mondo: quanti anni ha appena compiuto

Qualche acciacco, come è normale che sia. Ma tutto sommato se la cava alla grande. Il cane più vecchio del mondo ha compiuto 31 anni. Bobi, portoghese, è stato dichiarato il cane più anziano del mondo dal Guinness World Records a febbraio, e ha festeggiato il suo 31esimo compleanno giovedì scorso.

La famiglia di Bobi ha organizzato una festa a Conqueiros, il villaggio rurale nel sud del Portogallo. Il suo padrone, Leonel Costa, ha raccontato che il cane ha ricevuto molte attenzioni mediatiche da quando è stato incoronato il cane più anziano del mondo, qualche mese fa. Alcuni appassionati sono arrivati persino dall'estero per fare un selfie con l'animale.

Bobi è un rafeiro do Alentejo (anche detto mastin do Alentejo), una razza di cane tipica del Portogallo. Deve il proprio nome alla regione Alentejo, nella quale è stato allevato. La razza si è adattata alle pesantissime escursioni termiche alla quale la regione è esposta, tra il giorno e la notte, e l'estate e l'inverno. Essendo una razza autoctona la sua storia non ha molto da raccontare essendo nata ed evolutasi nella stessa zona. Si tratta di una razza adatta a proteggere il bestiame, secondo il suo proprietario. Invecchiando, l'esemplare da record ha avuto qualche difficoltà a muoversi con agilità e ha anche sperimentato un certo calo della vista. Secondo Costa la longevità del suo cane è anche merito dell'ambiente calmo e pacifico in cui vive.

Oltre a essere il cane più anziano attualmente vivente, Bobi è anche il cane più anziano mai registrato, secondo il Guinness. Leonel Costa aveva appena 8 anni quando è nato il suo fedele compagno: ne sta per compiere 40. "Bobi è speciale anche perché guardarlo è un po' ricordare le persone che facevano parte della nostra famiglia e purtroppo non ci sono più, come mio padre, mio ??fratello o i miei nonni che hanno già lasciato questo mondo", ha detto. Tutto passa, Bobi resta.

Articolo originale su Today.it