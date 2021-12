I cani che vivono più lungo? Tre razze più longeve

Il cane è il miglior amico dell'uomo, e soprattutto gli sarà fedele per sempre. Ma quanto vivono i nostri amici a 4 zampe? Generalmente la loro sopravvivenza si aggira tra gli 8 e i 15 anni e tantissimi i fattori che possono influire, come l’eredità genetica, l’alimentazione, l’attività fisica, la sterilizzazione, cure mediche preventive e un controllo accurato e costante. Alcune razze però, sono note per essere le più longeve al mondo! Quali sono? Scopriamolo insieme...

Lo ShihTzu

Lo Shih Tzu ha una aspettativa di vita tra i 14 e i 16 anni. E’ un cane di piccola razza adatto come animale da compagnia, soprattutto per gli anziani. Ama le coccole del padrone ma al contempo è molto indipendente, e necessita anche dei suoi spazi. Ha un carattere molto dolce, ed è adatto anche a chi soffre di allergie grazie alla tipologia di pelo.

Il Barboncino

Il Barboncino generalmente vive tra i 14 e i 15 anni. E’ un cane molto attento e intelligente, facile da addestrare. Ama la compagnia del suo padrone, e non è tra la razze che possono essere lasciate sole a lungo nell’arco della giornata perché soffre di solitudine. Un amico fedele che saprà ricambiare ogni vostra carezza e coccola.

Il Bassotto

Il Bassotto in media vive tra i 12 e 16 anni. E’ un cane che nonostante le caratteristiche fisiche non ha paura, anzi. Un animale intelligente e fedele, che ama le coccole ma anche avere la sua indipendenza.