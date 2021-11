Gli amici a 4 zampe che più si adattano alla vita in giardino

Amate i cani e avete un grande giardino a disposizione? Tutti i cani amano scorazzare su e giu nel verde, ma alcune razze di più di altre! Quali sono? Scopriamolo insieme!

Border Collie

Il Border Collie è un cane da pastore molto intelligente, che ama giocare e muoversi. Ha bisogno di spazio per poter sfogare tutte le sue energie ed è quindi adatto alla vita in giardino. E’ un animale con il quale si possono fare lunghe passeggiate, sport o qualsiasi attività all’aria aperta. Un amico fedelissimo, che si adatterà tranquillamente agli spazi aperti intorno casa e facile da addestrare. Una buona compagnia anche per i bambini, perché grazie alle sue energie non si stancherà mai di giocare.

Pastore Maremmano – Abruzzese

Il Pastore Maremmano, conosciuto anche come Pastore Abruzzese, è un cane dalle grandi dimensioni con un grande senso di protezione verso tutti i componenti della famiglia, e la casa. Viste le sue dimensioni ha bisogno di spazio e ama, per indole, stare all’aria aperta. Di conseguenza la vita in giardino per lui è ideale. Un cane da guardia ma anche amico fedele, con il quale condividere lunghe passeggiate e momenti di relax, che non disdegna qualche ora in solitudine.

San Bernardo

Il San Bernardo è un molossoide che può arrivare a 1 metro di altezza e pesare fino a 100 chili. Un cane dalle grandi dimensioni e di grande coraggio: non a caso è tra le razze utilizzate per i salvataggi anche in condizioni estreme, e che si attacca tantissimo al padrone così come a tutti i componenti della famiglia. Ama giocare e stare in compagnia ma proprio per la sua stazza ha bisogno di spazio, e recluso in un appartamento soffrirebbe. Uno spazio esterno invece, gli permetterebbe di godere della libertà di cui anche per natura ha bisogno. Un cane fedele, con un innato senso di protezione verso tutti i componenti del nucleo familiare

