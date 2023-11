Jo Jo, Venere e gli altri. Non solo gatti, in Appennino tanti anche i cani spariti nel nulla

Vergato, Grizzana Morandi, Castel d'Aiano e Marzabotto. Sono questi alcuni dei comuni da cui arrivano diverse segnalazioni di animali scomparsi: questa volta (avevamo parlato della vicenda dei numerosi gatti spariti nel nulla sul nostro Appennino) si tratta di cani. Il periodo di riferimento parte dal 2022 e arriva a oggi, con almeno cinque casi nell'ultimo mese. Anche in questa circostanza, come per la storia dei mici, solo pochi sono di razza e molti sono adulti. E va considerato che spesso nel mondo contadino non vengono fatte denunce, nè appelli sui social. A proposito di social, una delle scomparse (chi le denuncia è certo si tratti di furto o rapimento) più condivise è stato quello di Venere: era il 21 dicembre del 2021 quando una simpatica e giovane meticcia di media taglia è sparita nel nulla lasciando i suoi proprietari nell'angoscia, ma ancora non nella rassegnazione. C'è una ricompensa in denaro, come spesso avviene per stimolare la raccolta di informazioni, e l'area interessata è quella dei comuni di Vergato e Grizzana Morandi. Ma chissà a quest'ora dove sarà Venere. Intanto si sono sommati dei casi a Castel d'Aiano, Minerbio, Marzabotto. Quest'ultimo in realtà risolto: la cagnetta è stata infatti ritrovata in zona Ospedale Rizzoli. E come ci è arrivata dall'Appennino?

Da pochi casi al sospetto: la storia di Jo Jo, che non torna da Augusto

"La zona collinare del bolognese è diventata un centro di cani rubati. Ormai non possiamo più fare finta di nulla o pensare che sia solo un caso. È evidente che questi cani vengano sottratti ai loro padroni da qualcuno": è questo il sospetto condiviso da diversi proprietari e in particolare da una donna, che però preferisce non essere riconosciuta proprio perché si è già molto esposta rendendosi obiettivo di vari attacchi. Fra loro c'è anche del signor Augusto, che con il suo JoJo (un Jack Russel di 3 anni) faceva una coppia straordinaria. Lo ha lasciato a casa per andare a fare una commissione e dal giardino dove era solito restare ha deciso che lo doveva seguire. Poi più nulla: "Un'ora ed è scomparso, così come i volantini che avevo affisso a San Matteo della Decima e zone limitrofe (da qui è sparito Jo Jo). Qualcuno li ha strappati tutti e l'unico motivo è che non volevano che venisse riconosciuto. E' passato poco più di un anno e non mi do pace. Torno a fare il mio appello: se lo vedete con qualcun'altro segnalatelo. Ha il microchip, ma evidentemente nessuno controlla".

Chiunque lo riconoscesse, anche fuori dal territorio dal quale è scomparso, chiedo che faccia la segnalazione perché fra l'altro è dotato di microchip ed è quindi verificabile se sia affettivamente lui oppure no. Possibile che nessuno controlli? Augusto

Prevenire le sparizioni, le volontarie: "Il giardino di casa non è sicuro"

Il monito delle volontarie esperte di cattura è uno e uno solo: "Non lasciate soli i vostri cani, neppure nel giardino di casa perché chiunque potrebbe portarlo via se caratterialmente si fida dell'uomo. Ogni giorno a Bologna e provincia pubblichiamo decine di appelli di cani che si allontanano dai loro padroni e questo rende evidente un problema di base che riguarda il buon senso e le attenzioni che vanno necessariamente rivolte ai cani, che siano cuccioli imprevedibili o amici di cui crediamo di conoscere il comportamento".