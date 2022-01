Cani e celiachia: come riconoscere i sintomi e cosa fare

L'alimentazione è alla base del benessere del nostro amico a quattro zampe, ma esattamente come gli essere umani anche lui può soffrire di celiachia. Se cosi fosse non c'è da dannarsi! Sicuramente ci sarà bisogno di qualche accortezza in più, ma il vostro animale potrà vivere tranquillamente mangiando cibo specifico

Ma come riconoscere in sintomi della celiachia nel nostro animale? E cosa fare?

I sintomi

I sintomi della celiachia possono essere vari, ma alcuni sono tipici della patologia, e sono:

Se vomito e diarrea si presentano con frequenza

Se l' animale si gratta spesso la pelle o l’ano può soffrire di intolleranza al glutine

Se il cane soffre di irritazione alle fosse nasali e alla gola, reagisce con starnuti e prurito interno può essere per intolleranza al glutine

Se si nota perdita di peso improvvisa e debolezza generale

Se si presentano convulsioni

Cosa fare

Nel caso in cui il vostro animale presenti uno o più di questi sintomi è bene contattare immediatamente il veterinario di fiducia, ed evitare di continuare a somministrargli il cibo datogli fino a quel momento. Se la diagnosi di celiachia venisse confermata, dovrete fare molta attenzione a cosa comprate. Se andate nei supermercati dovrete leggere bene le etichette perché il glutine si trova ovunque. Se invece vi recherete in negozi specializzati per animali potrete chiedere informazioni e consigli al personale presente, in modo da non sbagliare.

Particolare attenzione dovrete però prestare quando sarete in giro con il vostro animale: vigilare che non prenda pezzi di pane, merendine o dolci donati da qualche bambino o raccattato per terra mentre passeggiate. Questo è importante per la sua salute e la vostra tranquillità. Una volta ristabilita la sana alimentazione il vostro cane non avrà più problemi né fisici né alimentari, e potrete tornare a svolgere la vita di sempre.