Il Centro Fauna Monte Adone cerca volontari: come fare domanda

"Stiamo cercando volontari disposti a trascorrere con noi un periodo preferibilmente di 2-3 mesi a partire dal mese di dicembre 2022, ma accettiamo anche chi potesse dare disponibilità solo per 1 mese. In vista dell'uscita (indicativamente fine dicembre 2022) del prossimo bando volontari per il Servizio Civile Universale, un'esperienza di volontariato può essere una buona occasione per comprendere se questa realtà è ciò che stai cercando".

E' l'appello lanciato dal Centro Fauna di Monte Adone, associazione di volontariato operativa nel recupero della fauna autoctona ed esotica trovata ferita, in difficoltà e/o sequestrata dalle autorità giudiziarie per maltrattamento, commercio e detenzione illeciti.

"Chi sceglie di dedicarci il proprio tempo deve innanzitutto aver chiaro che fare volontariato al Centro non è una “vacanza avventura" - sottolineano dal Centr o - "I nostri volontari lavorano duro e a lungo e il lavoro è fisicamente faticoso, richiede tanto impegno e responsabilità. Molte mansioni sono di routine e ci si sporcano davvero “le mani”: fare volontariato al Centro è un’esperienza totalizzante e devi essere pronto a dedicarti al 100% ai nostri ospiti e alle loro esigenze".

Il lavoro con gli animali

La complessa attività del Centro e le diverse mansioni previste coinvolgono in maniera totale i volontari.

Il lavoro da svolgere è articolato su tutta la giornata (circa 8-10 ore); ci si occupa di tutti gli animali ospiti, quindi della loro alimentazione, cura e pulizia, nonché della manutenzione dei ricoveri/gabbie/recinti.

Durante il periodo iniziale, il nuovo volontario viene affiancato da un responsabile o da un volontario più esperto che gli insegna a svolgere correttamente e in sicurezza tutte le mansioni quotidiane, imparando così a conoscere le esigenze dei diversi animali ospitati.

Si è spesso impegnati nel recupero diretto della fauna selvatica sui luoghi di incidente; un esempio classico sono i caprioli, i daini e i cervi che vengono sempre più di frequente investiti sulle strade provinciali.

La reperibilità che il Centro offre, nonché i normali imprevisti legati alla gestione degli animali, fa si che non vi siano orari fissi di lavoro, soprattutto durante la primavera e l’estate con l’incremento dell’attività di recupero diurno e notturno e l’arrivo di molti piccoli.

Il lavoro da svolgere è soprattutto manuale ed è molto faticoso, considerando che si è impegnati non meno di 8/10 ore al giorno; in virtù di questo è richiesto un buono stato di salute generale.

Durante il periodo minimo richiesto (30 giorni) i volontari non si occupano della gestione degli animali cosiddetti “pericolosi”, ovvero grandi felini e primati; solo i volontari a lungo termine o coloro che decidono di continuare nel tempo la loro collaborazione con il Centro hanno la possibilità, dimostrando il loro impegno, la loro motivazione e il loro senso di responsabilità, di occuparsi anche di questi animali.

Così come non esiste una giornata tipo vera e propria, anche gli orari dell’attività possono variare a seconda della stagione, del numero di volontari presenti, delle richieste di intervento per i soccorsi e per imprevisti di diversa natura, è richiesta quindi flessibilità negli orari. Il volontario che richiede di svolgere servizio al Centro non parteciperà ad un campo di lavoro, quindi ad un progetto circoscritto e limitato nel tempo, ma deve essere consapevole che contribuirà e quindi prenderà parte attiva all’attività dell’Associazione, un’attività impegnativa che non ha orari (proprio per il servizio offerto 24 h su 24) e che coinvolge completamente i volontari riducendo molto i propri spazi personali.

“Requisiti” richiesti

Quello che dal Centro si aspettano, a livello umano, dai volontari, è la "reale disponibilità a mettersi in gioco per entrare nello spirito e nella motivazione del Centro e la disponibilità ad arricchire il lavoro con il proprio apporto personale. Questo Centro è per noi una scelta di vita quindi ci arricchisce a nostra volta poter condividere gioie e dolori con chi vuol entrare a far parte di questa piccola grande realtà".

I “requisiti” richiesti pertanto sono:

amore indiscriminato per gli animali

disponibilità al lavoro e alla vita di gruppo

disponibilità ad una vita a stretto contatto con gli animali

tanto entusiasmo e buona volontà

forte senso di responsabilità

grande spirito di adattamento

età minima: 20 anni

vaccinazione anti-tetanica

Dove

Il Centro ha un’unica sede che si trova in via Brento 9 – Sasso Marconi (Bo), a circa 25 km da Bologna, in ambiente collinare e rurale, ad un’altitudine di circa 500 metri.

Questa dista circa 15 km da Sasso Marconi e 8 km da Pianoro che è il paese più vicino dotato di tutti i servizi e le attività commerciali (banca, posta, supermercati, farmacie, pizzerie, ristoranti, ecc…). Non ci sono mezzi pubblici che collegano la nostra sede a questi due centri abitati; per questo motivo, soprattutto per chi non è automunito, risulta difficile muoversi dal Centro durante il tempo libero. Il più delle volte, infatti, i volontari trascorrono le ore libere e serali tutti insieme presso la sede.

Per maggiori informazioni visita il sito del Centro Fauna di Monte Adone.