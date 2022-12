Iniziativa LNDC Animal Protection: cibo gratis per un anno se si adotta un cane "senior"

Una campagna per incentivare l’adozione dei cani senior – dai 10 anni in su – che "almeno una volta nella vita dovrebbero conoscere il calore di una casa". Un appuntamento fisso per LNDC Animal Protection che, anche quest’anno, collaborare con Nutrix Più per fare un regalo ai cani che aspettano il loro momento da una vita.

A partire dal 1 dicembre 2022, sino al 31 gennaio 2023 per ogni cane dai 10 anni in su, adottato da un rifugio di LNDC Animal Protection, l’azienda mette a disposizione gratuitamente una fornitura di cibo specifico particolarmente indicato per le esigenze dei cani anziani. La fornitura verrà consegnata in 2-3 tranche per assicurare che il cibo sia sempre fragrante e facilitare le famiglie nella sua conservazione.

"Un aiuto prezioso e importante destinato a chi vorrà accogliere nella propria casa un cane non più giovane, ma capace di dare tantissimo amore. Ecco perché, se avete intenzione di accogliere un cane in casa, vi invitiamo a pensare a questa opportunità. Chiunque abbia adottato un cane adulto, può testimoniare che anche loro sono capaci di affezionarsi almeno quanto un cucciolo, o forse anche di più. Anche un “nonnino” può riservarci un mondo d’affetto, di gratitudine e immensa gioia. Adottare un cane anziano vuol dire dare una possibilità di riscatto a chi ne ha più bisogno" sottolinea l'associazione che invita a non comprare gli animali, ma ad adotarli.

Ci si può rivolgere ai Rifugi del cane a Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Per visitare il Rifugio più vicino, cerca la sezione LNDC Animal Protection della zona su lndcanimalprotection.org.