Bonus animali domestici 2022: a quanto ammonta e chi può ottenerlo

Avere un animale domestico comporta tutta una serie di spese: dal cibo all'assistenza sanitaria, ormai anche i nostri pet incidono sul bilancio familiare. Per far si che i nostri animali siano comunque accuditi nel migliori dei modi, è stato varato anche per il 2022 il bonus animali domestici, destinato a tutte le persone che hanno animali da compagnia.

Come richiedere bonus animali domestici 2022

Il bonus può essere richiesto sul sito dell'Agenzia delle Entrate, senza limiti ISEE. Per ottenerlo è necessario avere la residenza sul territorio italiano oltre al certificato che attesti di essere il proprietario dell'animale. Un bonus che prevede una detrazione fiscale pari al 19% dell'importo per spese veterinarie, visite specialistiche, interventi chirurgici, esami di laboratorio e acquisto di farmaci. Il limite detraibile è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

La domanda per il bonus dovrà avvenire tramite apposito modulo sul sito dell'Agenzia dell'Entrate, aggiungendo le ricevute dei pagamenti per le spese veterinarie da portare in detrazione.

Per quanto riguarda il cane, è necessario presentazione la documentazione relativa all'iscrizione all'Anagrafe Canina e quella relativa al microchip.

Per i gatti, per i quali non c'è obbligo di microchip, o lo si fa o si presenta la fattura in caso di acquisto dell'animale.

Per il 2022 l'importo è stato aumentato fino a 550 euro.