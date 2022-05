Come trasportare un cane in auto: tutti i consigli pratici per un viaggio sicuro

L'estate è alle porte e le belle giornate portano a spostamenti al mare, in montagna o verso città d'arte. Chi ha un cane però, spesso preferisce lasciarlo a casa o in qualche struttura per evitargli lo stress del viaggio, ma con alcuni piccolo accorgimenti è possibile portare il nostro amico fedele sempre con noi! Partiamo col sottolinera che il Codice della strada disciplina il trasporto del cane in auto, in modo sicuro e corretto. Diversamente, si rischia di incorrere in una sanzione, con la possibilità di perdere qualche punto sulla patente. Il rischio per il trasporto animali in auto per chi non segue le regole è di pagare una sanzione amministrativa pari ad una somma variante tra i 78 ed i 311 euro. Non solo, la decurtazione di un punto dalla patente di guida è un’altra conseguenza che grava sul trasgressore. Il riferimento è l’articolo 169 del codice della strada.

Tre modi per trasportare un cane in auto

Kennel rigido: Il kennel è il modo più semplice ed efficace per trasportare in auto i nostri animali. Se il cane non è assolutamente preparato bisogna farlo a piccoli passi ed il trasportino è la soluzione migliore. Il cane, infatti, impara che il trasportino è un luogo sicuro e protetto, anche quando è in movimento. Questo ambiente sicuro lo rilasserà e non lo farà agitare troppo durante la marcia.

Cintura di sicurezza per cani: per trasportare correttamente un animale in auto. Utilizzare un’imbragatura che si collega alla cintura di sicurezza sembra essere una delle altre soluzioni per trasportare il cane in auro suggeriti dal nuovo codice della strada. Esattamente come il trasportino, anche la cintura di sicurezza per cani va utilizzata a piccoli passi con il nostro amico a quattro zampe.

Rete divisoria: Questo metodo per trasportare un cane in auto è uno dei più diffusi. Risulta molto più semplice, rispetto al trasportino o all’imbragatura da collegare direttamente alla cintura di sicurezza, per abituare il cane alla marcia dell’auto e ai lunghi spostamenti. La rete divisioria crea uno spazio sicuro per il cane nel quale si sente completamente a proprio agio. Cerca di inserire all’interno dell’ambiente dei giochini ed una coperta per creare uno spazio confortevole per il cane.

(Fonte 6sicuro.it)

Trasporto cani in auto: consigli pratici per i padroni