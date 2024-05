Gara di sparo alla quaglia, la Regione: "Non si farà"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

A quanto pare le segnalazioni hanno sortito l'effetto sperato: la gara di sparo alla quaglia, in programma a Padulle non si terrà.

La Regione fa sapere di aver contattato il gestore del campo, appena ricevuta la segnalazione di un cittadino, e ha ordinato la sospensione della gara sportiva con sparo su quaglie di allevamento al Campo cinofilo di Padulle di Sala Bolognese.

Gli uffici del servizio territoriale competente dell'assessorato all'Agricoltura, caccia e pesca di viale Aldo Moro precisano infatti che "non appena hanno appreso, su segnalazione di un cittadino, della gara programmata nel Campo cinofilo di Padulle, hanno subito contattato il gestore del campo per chiederne l’annullamento visto che l’evento non era stato autorizzato, come previsto invece dalla normativa vigente - si legge nella nota - Il gestore ha concordato con la richiesta, provvedendo all’annullamento della competizione".

Esprime soddisfazione l'’Oipa - Organizzazione Protezione Animali:: "E' una vittoria della mobilitazione sua e dei tanti cittadini che hanno protestato per una gara che fa di povere quaglie allevate in cattività oggetti da sparare per il divertimento di cacciatori che potrebbero meglio dimostrare la propria maestria di tiro sparando a piattelli, senza lo spargimento di sangue di animali spaesati, impauriti, disorientati: facilissime prede. Un’iniziativa che, pur essendo regolamentata e ammessa, è evidentemente un retaggio da superare in nome del rispetto per gli animali e per la biodiversità, la cui tutela è sancita da ultimo anche dall’articolo 9 della Costituzione, fa notare l’associazione. L’Oipa chiede - inoltre - al legislatore nazionale di mettere fuorilegge queste barbare competizioni, anche nel rispetto di un’opinione pubblica sempre più sensibile al rispetto e al benessere degli animali, e agli enti territoriali di evitare di autorizzarle da qui in poi se non vorranno ulteriori mobilitazioni di chi ama e rispetta gli animali".

M5S: "Vietare esplicitamente queste manifestazioni"

“La gara di sparo alla quaglia in programma a Padulle di Sala Bolognese è una pratica barbara e incivile. Bene quindi che, dopo la legittima protesta delle associazioni animaliste, l’evento sia stato annullato. Per evitare però che casi del genere possano ripetersi in futuro la Regione potrebbe prendere l’impegno di vietare esplicitamente questo tipo di manifestazioni in Emilia-Romagna”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito alle polemiche sull’evento organizzato da Confavi (Confederazione delle attività venatorie) e l’Associazione per la cultura rurale inizialmente previsto per domenica 2 giugno al campo cinofilo di Padulle di Sala Bolognese e poi annullato. “Anche soltanto pensare di far svolgere una gara dove vince chi uccide più animali, in questo caso quaglie, è davvero orrido e deprimente – spiega Silvia Piccinini – Manifestazioni come quella che si sarebbe dovuta svolgere domenica niente hanno a che fare con lo sport, né con la cultura rurale. Certo è che se non fossero intervenute le associazioni animaliste la gara di sparo alla quaglia molto probabilmente si sarebbe svolta senza particolari intoppi. Crediamo quindi che sia necessario, per evitare che in futuro si possano ripetere casi del genere, che la Regione vieti a priori eventi di questo tipo” conclude la capogruppo M5S.

No al vitello al torneo di briscola

Nei giorni scorsi, Oipa e Ausl avevano impedito un altro "premio". A Marzabotto, un bar aveva messo in palio un vitello come primo premio per una gara di briscola. Il bovino è stato sostituito con dei buoni-spesa.

"Ci siamo mossi subito sensibilizzando per le vie brevi l’Ausl, che è intervenuta consentendo un lieto fine alla vicenda", spiega Marina Curti, coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Bologna e provincia. "Ringrazio i referenti dell’Azienda sanitaria che hanno consentito una rapida conclusione della vicenda".