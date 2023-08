Un caso di disumanità. La storia di Macina

Dall'Oasi Felina di Pianoro arriva la storia della dolcissima Macina.

"Questa micina ra stata chiusa in un trasportino e abbandonata in pieno sole di fianco ad un bidone dell'immondizia in una zona industriale. È giovane, molto tranquilla e ha una ferita al collo che non sappiamo da cosa è stata generata. A trovarla sono stati due ragazzi che miracolosamente sono passati vicino ai bidoni e che sono stati attirati dai suoi miagolii di terrore e che non hanno girato la faccia dall'altra parte... " Così scrivono dalla struttura, e aggiungono: "Forse nella mente (contorta) di chi l'ha abbandonata in quel luogo, abbandonarla vicino al bidone dell'immondizia era un modo per renderla visibile perché qualcuno la prendesse. Peccato però che siamo nei giorni più caldi dell'estate e che abbandonare un animale chiuso in una gabbietta sotto al sole, per giunta in un luogo molto poco trafficato, equivale praticamente a condannarlo a morte. Quanto è terribile pensare che ci siano umani così disumani che possono pensare di fare qualcosa del genere?"

Il nome è Macina, come "Pian di Macina", la zona industriale semideserta in cui era stata abbandonata. Da questo nome, che per lei poteva rappresentare una condanna, si spera possa ripartire la sua vita.

"Un modo per sostenere il nostro lavoro e garantire un futuro sereno a mici come Macina è adottare un gatto a distanza con un abbonamento mensile di cui potete decidere voi l'importo", chiosa l'Oasi. (Se vuoi adottare a distanza Macina o un altro mici, qui le info )