Dog Day, la giornata mondiale del cane: perché si festeggia

Oggi, 26 agosto, è la giornata internazionale del cane. Un intero giorno dedicato a quello che viene definito il "migliore amico dell'uomo", e l'International Dog Day è una ricorrenza nata nel 2004 per sensibilizzare sul tema dell'abbandono.

Nel corso degli anni sono sempre più gli italiani che hanno deciso di condividere la propria vita con un cane, tanto che a dicembre 2019, sul territorio nazionale, il numero degli amici a 4 zampe oscillava tra gli 11.630.000 e i 27.300.000.

Purtroppo altrettanto alti sono i numeri degli abbandoni: ancora molte persone infatti, non consapevoli delle cure e dell'impegno che serve per accudire un animale di affezione, decidono di abbandonarli e in Emilia Romagna, come riporta il Ministero della Salute, nel 2020 gli ingressi nei canili sanitari e rifugi sono stati 7771.

Una giornata dedicata ai cani è un modo per sensibilizzare tutti sul tema, sperando che nel tempo i numeri degli ingressi nei canili scendano drasticamente.