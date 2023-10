Anziana e cieca, Nika finalmente lascia il canile per una casa vera

Nika ha lasciato il canile e trascorrerà gli ultimi anni della sua vita (speriamo ancora molti) in una casa vera, circondata dall'affetto dei suoi adottanti. La storia di questa cagnolona undicenne non vedente che vive in canile da quando aveva solo tre anni, ce l'aveva raccontata Sara: ex volontaria del canile di Amola (San Giovanni in Persiceto) che avendola conosciuta ed essendocisi affezionata, si era candidata per tenerla con sé, senza però riuscirci. Sara aveva aperto anche una petizione che alla fine ha raccolto 32 mila firme anche grazie all'eco mediatico che è derivato dal racconto di questa storia (d'amore).

Oggi la notizia è bella e al posto di una gabbia ci saranno un tappeto, un divano, una bella cuccia: "Questa adozione è anche l'effetto di tutto il rumore che abbiamo fatto. - spiega Sara annunciando l'adozione - Nika adesso ha una famiglia ed è bello immaginarla in un luogo diverso dal canile anche se dal mio cuore lei non se ne andrà mai".